Evènement Plant Care de la rentrée : Les Biostimulating Days

Motivant, productif ou enrichissant, ces mots expriment le ressenti de cet évènement interne qui a eu lieu en septembre dernier à la Breizh Algae School. En marge de son 25ème anniversaire, le groupe a organisé l'un de ses principaux jalons en termes de consolidation d'équipe et de formation technique. C'est un pas de plus vers l'objectif de mieux cultiver la vitalité et le développement des plantes grâce à une technologie innovante à base d'algues. Les algues, la base de tout Olmix Group va de pair avec les algues. Ainsi, s'il existe une société dans le monde dont l'expertise et le dévouement pour la valorisation des algues sont primordiales, c'est bien Olmix ! Il était donc naturel que cette journée se focalise sur l'approfondissement de nos connaissances sur les propriétés et les avantages offerts par cette ressource marine. Près de 50 représentants Plant Care issus d'Europe

Grâce à une chaîne complète de traitement des algues marines et à un procédé de bioraffinage unique, Olmix possède aujourd'hui une technologie sans égale appelée Seatech, qui permet d'extraire et d'améliorer les nutriments et les substances actives des algues afin de stimuler la croissance des plantes et leur capacité à résister aux agressions. L'expertise d'Olmix Plant Care découle également de la technologie MIP (Mineral Inducer Process), qui utilise les propriétés bioactives des minéraux et de certains oligo-éléments pour stimuler les réactions biologiques de la plante et de la microflore du sol. Cette technologie est née de la recherche pure et a largement fait ses preuves sur le terrain, ce qui représente un atout majeur avec des résultats incroyables.

Séminaires techniques à la Breizh Algae School (France). Séminaires techniques à la Breizh Algae School (France).

« Cette réunion a permis de transmettre aux équipes un aperçu du potentiel considérable des algues sur le terrain, mais également de leur faire comprendre que la recherche ne fait que commencer. Notre technologie nous permet de proposer en permanence des stratégies innovantes à utiliser à une échelle industrielle. Nous partageons tous le même objectif et la même vision, ce qui génère une motivation et un travail ardu », déclare Bruno Daridon, responsable R&D chez Olmix.

Les biostimulants sont la clé !

Mais s'il y avait un sujet phare à mettre en avant, c'est la situation du marché des biostimulants ainsi que les défis au sein de l'équipe pour s'adapter à une nouvelle ère de production. Chacun a pu tirer le meilleur parti de cette réunion en partageant ses préoccupations concernant le secteur, les points forts de la gamme Plant Care afin de fournir aux clients et aux producteurs les meilleurs outils possibles.

On ne peut nier que l'intérêt suscité par les biostimulants du groupe Olmix a considérablement augmenté ces dernières années, les résultats d'essais et la recherche scientifique ont prouvé leurs avantages. Ces éléments ont été transmis et partagés grâce aux retours des clients et partenaires. «Le potentiel de nos biostimulants est énorme et il est nécessaire d'assurer une veille quotidienne des dernières évolutions et informations sur le secteur. Les échanges que nous avons eu ont été très instructifs ! Nous avons évoqué ensemble les sujets importants, les idées et commentaires de chacun ont été pris en compte, cela nous aidera certainement à grandir en équipe et à avancer dans la bonne direction ». Didier Blin, Responsable marketing Olmix Plant Care. Séminaires techniques à la Breizh Algae School (France).

Évaluation du profil du sol

Les Biostimulating Days ont également permis d'échanger sur les connaissances et les expériences de chacun sur des questions telles que la fertilité des sols et la manière de stimuler la production végétale et l'économie circulaire. Et quoi de plus démonstratif qu'un profil de sol pour échanger sur ces thématiques ?

Évaluation du profil du sol. Évaluation du profil du sol.

Visite de l'usine du groupe

Cerise sur le gâteau, l'équipe Olmix Plant Care a saisi l'occasion de visiter en avant-première la nouvelle extension de l'unité industrielle du groupe. Cette extension permettra de répondre durablement à la demande croissante de nos solutions algo-sourcées.

Nos équipes sont reparties motivées pour lancer la nouvelle campagne commerciale chez nos distributeurs partenaires !