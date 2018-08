Olmix : Algues, nutrition et santé humaine au Festival Interceltique de Lorient

« Les algues, c'est la santé ! » titre de la conférence animée par Olmix Group, qui a pu compter sur la participation de plusieurs experts renommés dans le secteur de la santé humaine.

'Grâce aux algues et à d'autres ressources marines, nous sommes aujourd'hui en mesure de produire et d'offrir des produits de haute qualité. Plusieurs exemples montrent les bénéfices des algues non seulement en termes de santé, mais aussi en termes d'économie. Par exemple, l'économie de la Bretagne, ici en France, a été affectée par les algues en termes de commerce et d'exportation ! ', a déclaré Michel Guillaume, du département technique d'Olmix Group.

Régine Quéva, experte en cuisine à base d'algues et auteure du livre 'Algues Gourmandes', a ensuite pris la parole afin d'exposer les bienfaits des algues et leurs intérêts pour la nutrition et la gastronomie :

'Il existe une relation claire entre les algues et la santé. Par exemple, il existe un acide aminé particulier dans l'algue verte qui, associé au magnésium, facilite son absorption dans le cerveau, qui permet ainsi d'entretenir la mémoire'.