Olmix : Amadeite Pharmaceuticals, une entreprise soutenue par Olmix Group a été récompensé à la 21ème édition des I-Lab Innovation Awards

Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Bpifrance, la 21ème édition du I-Lab Innovation Awards s'est déroulé avec succès jeudi 4 Juillet dernier. Les prix, qui ont mis en lumière les entreprises innovantes du secteur, ont désigné Olmix Group, et plus particulièrement la division Olmix Human Health, comme l'un les lauréats après la publication d'une récente étude en coopération avec le CHU de Nantes.

Le but de l'étude

Après avoir développé et breveté un procédé d'extraction de molécules actives provenant d'algues, des tests in vitro et in vivo ont démontré des effets stimulateurs sur les cellules immunitaires et une activité antibiotique dans différents modèles pathologiques.

Ces études issues de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que du centre hospitalier universitaire de Nantes ont abouti à la création d'Amadeite Pharmaceuticals (filiale d'Olmix Group) qui a deux missions. La première mission est la réalisation d'un médicament à partir d'une molécule extraite d'algues aux propriétés précliniques intéressantes de stimulation du système immunitaire chez des patients immunodéprimés. La seconde est le développement de nouveaux antibiotiques.