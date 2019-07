Olmix : Des biostimulants pour améliorer le rendement et la qualité du raisin

Conformément aux dispositions du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, la société OLMIX S.A., établie à ZA du Haut du Bois, 56580 Bréhan (France), utilise les données personnelles en respectant les dispositions dudit règlement, autrement dit en justifiant la finalité de traitement par un fondement légal, en assurant le respect des droits des personnes concernées énumérés à son chapitre III, et en tenant un registre de traitement des données conformément à l'article 30 dudit texte.

De manière générale, les donnes personnelles seront traitées dans le but de pouvoir répondre et gérer les demandes d'informations sur nos produits et services ainsi que dans le but de faciliter la communication et le contact entre les parties concernées et également les communications commerciales par voie électronique.