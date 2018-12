Olmix : Emulsea®, doublement primé en décembre !

Après une présélection parmi 250 candidats et un grand oral qui a eu lieu à l'Ecole Ferrandi le mardi 11 décembre devant un jury composé de chefs, journalistes de la presse professionnelle, professionnels des métiers de bouche, nutritionnistes et designers, Emulsea® a remporté un des Grands Prix de l'Innovation Sirha 2019 dans la catégorie Produits-Boissons-Ingrédients.

La remise officielle des Grands Prix de l'Innovation Sirha aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 lors du salon Sirha.

Ces deux prix confirment la place centrale qu'occupe l'innovation au sein d'Olmix Group et sa capacité à proposer des solutions alternatives efficaces et innovantes et donne une visibilité extraordinaire à Olmix Group et à nos solutions algosourcées.