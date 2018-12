Olmix : La SICA et Olmix Group s’associent pour développer Agrival

Agrival, implantée sur la zone de production légumière du nord Finistère, a été rachetée par la SICA de Saint-Pol-de-Léon en 2010 pour valoriser les coproduits végétaux de la coopérative en les transformant en extraits pour la cosmétique, la nutraceutique, le food et le feed. En 2012, l'activité d'Agrival a été transférée à Plouénan, sur un site industriel de 10 000 m² acheté par la SICA, pour assurer le développement de l'entreprise et diversifier son métier.

C'est sur ce nouveau site qu'a débuté la collaboration avec Olmix Group, l'un des grands spécialistes mondiaux des biotechnologies marines. Ensemble, ils ont créé une filière de valorisation des algues vertes. Agrival assure la collecte, le transport, le premier raffinage et le stockage des algues. Olmix Group prend en charge la matière première et assure dans ses usines un raffinage poussé pour la transformer en produits à haute valeur ajoutée destinés aux secteurs de la nutrition et de la santé animale et végétale.