Olmix : La filière SAGA à la coupe de France !

En plus d'être l'un des événements sportifs les plus attendus en ce début d'année dans la région, le match a été une excellente occasion de promouvoir les dernières innovations et stratégies concernant les filières SAGA d'Olmix Group. En effet, en tant que sponsor de l'équipe locale, le groupe était présent à l'intérieur et à l'extérieur du stade.

Qu'est-ce que la filière SAGA ?

Grâce aux différents partenariats, Olmix Group a su créer, fédérer et lancer ses propres filières de produits, appelées SAGA et reconnues par la marque Merci Les Algues. Les filières sont aujourd'hui développées en élevage de poulets, de dindes, de bœufs et de porcs élevés sans traitement antibiotique depuis l'éclosion ou la naissance, mais aussi en production végétale avec les céréales et vignes cultivées en réduisant l'utilisation de produits phytosanitaires : une philosophie en cohérence avec les principes de l'économie circulaire.