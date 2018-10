Olmix : Les algues au coeur de la Ryder Cup

« Olmix Group et le Golf national partagent la même vision de l'agronomie depuis toujours. C'est donc tout naturellement que nous collaborons depuis plusieurs années. Les options étaient nombreuses, mais après avoir testé nos produits de façon méthodique, c'est Olmix qui a été retenu et notre partenariat s'est avéré très fructueux depuis. Olmix Group fournit ses solutions d'amélioration et d'optimisation des sols par voie foliaire pour tous les parcours du Golf national, qui a accueilli l'édition 2018 de la Ryder Cup cette année. Ce n'est pas rien ! », a expliqué Jos Theunissen, directeur régional d'Olmix en Europe du Nord.

Ce qui distingue les alternatives d'Olmix Group, ce sont les compétences et la technologie développées par l'entreprise par le biais de la recherche, qui lui ont permis de mettre au point des programmes à base d'algues très efficaces et facilement assimilables par les plantes - notamment le gazon des parcours de golf et des terrains de sport.

« Le secret consiste à extraire et exploiter au mieux la valeur des nutriments et substances actives des algues pour stimuler la croissance des plantes et accroître leur résilience. Dans le cas du gazon, il est essentiel d'atteindre le juste équilibre entre aération et humidité du sol, activité microbienne et nutrition adéquate des sols. Et c'est précisément en cela que nos produits sont exceptionnels », a souligné Laetitia Supiot, Responsable du marché Gazon France.