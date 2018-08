Olmix : Macro-algues et pratiques horticoles

'Les propriétés exceptionnelles des algues en font une ressource idéale pour l'horticulture', a déclaré Georges Veber, responsable technique Plant Care d'Olmix Group, devant un auditoire bondé à l'Université de Chapingo au Mexique. Experts, professionnels et étudiants se sont réunis le 8 août dernier afin d'échanger sur les dernières recherches d'Olmix Group pour l'horticulture et d'autres pratiques culturales.

'Les algues sont une source renouvelable unique. Leur taux de croissance est très élevé, jusqu'à 30% par jour ! Elles produisent plus de 50% de l'oxygène de la planète et jouent un rôle clé si l'on parle d'effet de serre et de gaz. De plus, le potentiel d'utilisation est énorme chez les plantes, les animaux et les humains, mais malheureusement, il s'agit toujours d'une ressource non exploitée », a expliqué M. Veber.



Bien que les algues puissent être divisées en plusieurs espèces spécifiques, toutes possèdent des composés et des propriétés communes qui se sont révélés très bénéfiques. Olmix Group a développé des technologies innovantes et uniques pour extraire plusieurs composants actifs de macro-algues marines destinés à l'horticulture et à d'autres pratiques culturales :