Olmix : Parrain Officiel du FC Lorient

Olmix Group affichera ses couleurs sur le dos du maillot lorientais dès ce soir à l'occasion de la réception de Clermont Foot, et bénéficiera au Moustoir d'un dispositif de communication qui lui permettra de mettre en avant ses Solutions Alternatives Grâce aux Algues (SAGA).

Basé à Bréhan dans le Morbihan, Olmix Group, dirigé et fondé en 1995 par Hervé Balusson, s'est affirmé comme l'un des grands spécialistes mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte. En fort développement, il est aujourd'hui implanté dans 27 pays et couvre, avec son équipe de 800 collaborateurs, un terrain de plus de 100 pays sur les 5 continents. Il apporte des sources naturelles de nutrition et de santé aux plantes, aux animaux et aux Hommes afin de construire une démarche globale alimentation-santé grâce aux algues. Pour répondre à l'enjeu de nourrir demain 9 milliards d'êtres humains, Olmix Group propose un changement tactique en cours de match pour contribuer à une agriculture, une alimentation et une consommation durables : « Merci les algues ! »