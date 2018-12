Olmix : dévoile Algimun® lors du Breizh Algae Tour 2018

Algimun®, la dernière innovation Olmix à base d'algues, visant à renforcer les défenses naturelles des animaux pour des performances optimales, fait désormais partie de la gamme IMMUNITE. Lancé lors du Breizh Algae Tour 2018 (Berlin) et présenté publiquement lors d'Eurotier (Hannovre), Algimun® a suscité un grand intérêt grâce à ses résultats très positifs et ses propriétés uniques ; Il est basé sur des extraits spécifiques d'algues isolés par Olmix, le MSP® BARRIER et le MSP® IMMUNITY . « Aujourd'hui, Olmix lance Algimun®, basé sur une association synergique de polysaccharides sulfatés biologiquement actifs extraits d'algues marines (Olmix MSP®), grâce à la technologie innovante Olmix » a déclaré Mme María García Suárez, spécialiste immunité pour la gamme FOR FEED du groupe Olmix, lors de la présentation officielle du produit, qui a réuni plus de 200 experts professionnels du secteur de l'élevage. María García Suárez (Olmix Group).

Algimun® en résumé

Solution durable, basée à 100% sur des extraits de macroalgues naturelles.

Combinaison synergique pour une solution complète

Algimun® associe stratégiquement deux MSP® issus de la recherche Olmix pour cibler de façon optimale les principaux défis des systèmes de production animale : santé intestinale et immunité. L'objectif est de rendre les animaux plus résistants pour mieux faire face aux facteurs de stress quotidiens et exprimer tout leur potentiel génétique.

Algimun® associe MSP® BARRIER qui renforce la fonction de barrière de la muqueuse intestinale et réduit l'invasion d'agents pathogènes et MSP® IMMUNITY qui permet de moduler les réponses immunitaires innée et adaptative.

Pour des résultats et des avantages fiables et répétables pour les producteurs.

« Algimun® offre une protection à long terme, il soutient le passage de l'immunité innée à l'immunité adaptative et son efficacité a été démontrée dans plusieurs essais scientifiques menés sur des poulets de chair. Algimun® vise à renforcer les défenses des animaux tout au long du cycle, en particulier durant les phases de démarrage et de croissance. Algimun® est recommandé pour les fafeurs, les fabricants d'aliments, les intégrateurs et les prémixeurs », a expliqué Mme García Suárez.

Recherche entre Olmix Group et INRA Le groupe Olmix et l'Institut public National de la Recherche Agronomique français ont collaboré pour démontrer l'effet du MSP® sur la modulation des médiateurs immunitaires dans les modèles cellulaires, y compris l'identification des voies métaboliques impliquées dans cette activation. (Berri et al. 2016 et 2017). Cet extrait spécifique, à base d'algue verte, a ensuite été nommé MSP® IMMUNITY . Recherche entre Olmix Group et IBD Une autre étude menée avec IBD (Intestinal Biotech Development, France) a permis d'identifier un extrait d'algue rouge capable d'améliorer l'intégrité de l'épithélium intestinal en favorisant la production de mucines et en renforçant les jonctions serrées. Cet extrait, appelé MSP® BARRIER , renforce la première ligne de défense des animaux contre les agents pathogènes. Algimun® associe les extraits MSP® BARRIER et MSP® IMMUNITY

Les résultats parlent d'eux-mêmes

Lors d'une étude indépendante menée en France sur des poulets de chair, Algimun® a significativement amélioré les performances de croissance à 35 jours (+ 68 g, p<0,01;>p <0,05). De plus, tout en améliorant le statut immunitaire (+ 75% d'IgA dans les serums à 35 jours, p <0,05), Algimun® a amélioré le bien-être intestinal entraînant une diminution du score de pododermatite. En Asie (Université de Nong Lam, Vietnam), Algimun® a également prouvé son soutien au développement de la réponse immunitaire adaptative chez les poulets de chair (diminution du rapport hétérophiles sur lymphocytes par rapport au contrôle à J26).

Appliqué sur le terrain (essai à grande échelle impliquant plus de 400 000 poulets de chair standard) via l'aliment, Algimun® a permis d'améliorer les performances des poulets de chair (+2% GMQ, -2 IC, + 3% PEF) tout en réduisant le taux de mortalité (-4,5%) avec un bénéfice net accru de 0,03 € par poulet de chair par rapport au contrôle.

Pour plus d'informations sur Algimun®, veuillez contacter notre équipe.