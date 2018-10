Olmix : étend son activité en nutrition végétale par le rachat de Micromix Plant Health (UK) et par sa participation au rachat d’Amendis (F)

La société anglaise Micromix Plant Health (3,2 M£ de CA), créée en 1999 par Wilson Boardman à Langar près de Nottingham, est spécialisée dans la nutrition foliaire et les biostimulants à base d'algues. Micromix axe le positionnement de ses produits sur leur participation à la réduction des intrants (engrais, produits phytosanitaires) et de l'empreinte environnementale. Forte d'un savoir-faire unique en matière de formulation afin de maximiser l'absorption des actifs par la plante, Micromix affiche un taux de pénétration de 20% du marché des oligo-éléments au Royaume-Uni, où elle réalise 55% de son chiffre d'affaires.

En 2014, l'entreprise a ouvert une filiale au Brésil, qui fait désormais partie de ses principaux marchés à l'export avec la Corée du sud et les Philippines. Le site industriel de Langar s'étend sur une surface de 2 ha et permet à Micromix de produire ses propres formules, mais aussi de réaliser de la sous-traitance pour des firmes tierces. L'acquisition a été finalisée le 19 juin 2018 et Wilson Boardman continue son activité au sein d'Olmix notamment en organisant l'introduction des solutions du groupe aux USA et Canada.