Olmix : organisera le Breizh Algae Tour 2018 grâce aux algues !

L'excellent programme technique de l'événement, auquel participeront d'éminents intervenants internationaux, s'articulera autour des solutions à base d'algues permettant de produire plus et mieux dans un monde en mutation.

« Cette nouvelle édition du Breizh Algae Tour sera une formidable occasion de partager nos dernières avancées en matière de recherche et développement avec nos partenaires, collaborateurs et distributeurs, et de faire découvrir les stratégies déployées par Olmix Group en vue de développer une économie circulaire pour l'agriculture du futur. Ce sera l'opportunité de nous intéresser de près au système immunitaire des animaux et à l'influence des algues sur celui-ci, ainsi qu'aux façons d'exploiter ces ressources naturelles pour améliorer la santé des plantes. Nous parlerons également des activités industrielles, de distribution et de recherche qu'Olmix Group exerce à travers le monde en tant qu'entreprise phare du secteur des algues. L'aventure se poursuit et nous avons conscience de l'ampleur du défi, mais croyons plus que jamais dans les algues et en vous, chers collaborateurs. » Hervé Balusson, président et fondateur d'Olmix Group.