OL Groupe : EuroLand reste à l'achat, ajuste sa cible

14/05/2020 | 11:37

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce matin revoir à la baisse, après mise à jour de ses estimations et de son modèle de valorisation, son objectif de cours sur le titre OL Groupe, passant de 3,90 à 3,60 euros.



Le broker confirme au passage sa recommandation 'achat' sur le titre.



'Alors que le Groupe estime à 50,0 ME l'impact du Covid-19 au 30 juin, le management reste confiant dans sa capacité à atteindre son objectif 2023-24 (CA entre 420 et 440 ME pour un EBE supérieur à 100 ME)', retient EuroLand Corporate.



