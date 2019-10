OL Groupe : Oddo BHF n'est plus à 'achat'

10/10/2019 | 11:01

Oddo BHF abaisse sa recommandation sur OL Groupe de 'achat' à 'neutre', compte tenu d'incertitudes sportives à court terme et surtout d'un potentiel de hausse limité par rapport à son objectif de cours ajusté de 3,5 à 3,3 euros.



Le bureau d'études souligne que le club sportif (Olympique Lyonnais) a dévoilé des résultats annuels en dessous des attentes, avec un EBITDA 2018-19 en hausse de 4% à 76,9 millions d'euros, contre 88,4 millions prévus.



A l'issue de cette publication, Oddo BHF ajuste son scénario 2019-20 : pour une 'topline' en croissance de 5,7% à 326,7 millions d'euros (inchangée), il attend désormais un EBITDA de 86 millions (contre 95,5 millions).



