OL Groupe : Oddo BHF, neutre, ajuste sa cible

24/07/2020 | 10:25

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir légèrement à la baisse son objectif de cours sur le titre OL Groupe, retenant 'des revenus FY globalement en ligne [même si] le contexte reste compliqué'.



Neutre sur la valeur, Oddo BHF passe ainsi d'une cible de 2,70 euros à 2,50 euros.



'Le contexte sanitaire pourrait peser encore plusieurs trimestres sur les lignes de revenus d'OL Groupe. Nous tablons à un retour graduel à la normale à partir de 2021, même si certains postes, notamment la Billetterie et Events, présentent très peu de visibilité', commente le broker.



