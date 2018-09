OL GROUPE : Moussa Dembélé et Lenny Pintor arrivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de l'international espoir Moussa Dembélé du Celtic Glasgow pour un montant de 22 millions d’euros. Ce dernier a signé un contrat de 5 ans avec l'OL , soit jusqu'au 30 juin 2023. Agé de 22 ans, Moussa Dembélé a été formé au PSG aux côtés d'Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Il a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans avec Fulham avant de rejoindre le Celtic Glasgow en 2016.De plus, l'Olympique Lyonnais annonce également le transfert de l'international U19 Lenny Pintor du Stade Brestois pour un montant de 5 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter des bonus pour un maximum de 4 millions d'euros, ainsi qu'un intéressement de 15 % sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.Agé de 18 ans, Lenny Pintor était aux côtés d'Amine Gouiri et Myziane Maolida l'un des attaquant de l'équipe de France demi-finaliste cet été de l'Euro U19.