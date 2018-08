Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée du défenseur central international belge de Manchester City, Jason Denayer, qui vient de signer un contrat de 4 ans avec l'OL. Le montant du transfert s'élève à 6,5 millions d’euros, auquel pourront s'ajouter des bonus pour un maximum de 3,5 millions d’euros, ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.Agé de 23 ans et formé au club belge de Lierse, Jason Denayer compte 8 sélections avec les Diables Rouges avec lesquels il a participé à l'Euro 2016.Le défenseur d'origine congolaise qui a signé son premier et unique contrat professionnel à Manchester City en 2013 a débuté sa carrière en prêt au Celtic Glasgow en 2014/15 où il a été champion d'Ecosse avant de poursuivre à Galatasaray, Sunderland et de nouveau à Galatasaray la saison dernière avec lequel il a décroché le titre de champion de Turquie.Il totalise 92 matchs de Championnat (5 buts) et 13 de Coupe d'Europe dont 5 en Champions League avec Galatasaray et le Celtic Glasgow.