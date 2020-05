Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a réalisé mardi soir son point d’activité pour les neufs premiers mois de son exercice 2019-2020. Ainsi, le groupe a publié un produit des activités de 265,7 millions d’euros sur la période, en forte progression de 19% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent. Cette performance résulte notamment de la forte progression des produits de cessions de contrats joueurs. Néanmoins, elle subit d'ores et déjà l'impact de la crise Covid-19 pour un montant estimé à environ 9 millions d’euros.Côté perspectives, au cours du 4e trimestre de l'exercice, les activités de billetterie, de droits TV/marketing (hormis reliquats et impact éventuel lié à la répartition définitive de l'accord LFP/Canal+ qui devrait être validée dans les prochaines semaines) et d'events, ne devraient pas enregistrer de revenus courants.L'impact de l'absence de ces revenus d'ici au 30 juin prochain, est estimé à 50 millions d'euros environ (hors trading et sur la base d'une place de 7ème du Championnat de Ligue 1).Toutefois, le groupe dit rester confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs à horizon 2023/2024, présentés en février dernier : 420 à 440 millions d'euros de produits des activités et un excédent brut d'exploitation (EBE) supérieur à 100 millions d'euros.