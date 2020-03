OL GROUPE : les activités de toutes ses équipes professionnelles sont suspendues

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à la crise sanitaire mondiale majeure et inédite du Covid-19, OL Groupe annonce que les activités sportives de toutes ses équipes professionnelles, féminine et masculine, et des équipes de l’Academy sont suspendues pour une durée indéterminée. Compte tenu de l’interruption de toutes les compétitions et entraînements, OL Groupe, à l’instar d’autres clubs de Ligue 1, informe avoir mis l’ensemble de son personnel sportif en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre.OL Groupe précise, par ailleurs, avoir mis une partie de ses salariés administratifs en chômage partiel. Les autres collaborateurs ont été placés en " télétravail ". Pour ceux dont la présence physique est nécessaire à la poursuite de leur activité, ils continuent d'opérer sur le site du Groupama Stadium dans le strict respect des mesures de prévention contre le virus.Convaincus de la nécessité d'appliquer strictement les mesures décidées par les autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation du Covid-19, les dirigeants du Club ont décidé de suspendre les activités recevant du public au Groupama Stadium.OL Groupe suit de près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.