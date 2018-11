OL GROUPE: les produits des activités reculent à 95 millions d'euros au 1er trimestre 2018-2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OL Groupe vient de faire part de son activité pour son 1er trimestre 2018-2019 (clos au 30 septembre dernier). Ainsi, le groupe chapeautant l’Olympique Lyonnais a publié un total des produits des activités de 95 millions d’euros sur la période, en repli de 5% sur un an.Toutefois, les produits des activités (hors produits de cessions de contrats joueurs) sont en progression significative sur le trimestre (+66%) et s'établissent à 57,3 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de la participation de l'équipe professionnelle masculine à la phase de groupe de Champions League cette saison et de la forte croissance des droits TV distribués par l'UEFA à compter de la saison 2018/2019.Les lignes d'activités Billetterie, Partenariats – Publicité et Produits de la marque enregistrent une croissance à deux chiffres au 1er trimestre 2018-2019.Les revenus de trading joueurs s'établissent à 37,7 millions d'euros, en baisse de 43% sur un an. Toutefois, OL Groupe souligne qu'il s'agit d'un " niveau élevé ".Pour l'exercice 2018/2019, OL Groupe anticipe une croissance significative de ses revenus hors trading joueurs, grâce à la participation du club à la phase de groupe de Champions League générant une augmentation des revenus de billetterie Europe et de droits TV UEFA, qui connaissent par ailleurs une hausse globale de 38% pour la période 2018-2021.