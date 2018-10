OL GROUPE : résultats annuels solides malgré l'absence de Champions League

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OL Groupe a publiés des résultats annuels solides. A l'issue de l'exercice 2017-2018 clos fin juin, le club de football lyonnais a réalisé un résultat net en hausse de 72% à 8 millions d'euros grâce à la réduction du coût de la dette. Le résultat opérationnel courant en revanche a reculé de 18% à 25,2 millions en raison notamment de la hausse des amortissements et provisions nettes sur joueurs (23,3 millions contre 13,7 millions en 2016-2017 ) en relation avec le trading de l’été 2017.L'excédent brut d'exploitation s'établit à 73,9 millions, en progression de 45%. Il bénéficie du niveau particulièrement élevé des produits de cession des contrats joueurs (100% de marge pour les joueurs issus de l'Academy OL) qui permet de compenser l'absence de participation à la Champions League en 2017/2018.Les produits des activités ont grimpé de 16% à 289,5 millions. Ils atteignent, pour la seconde année consécutive, un plus haut niveau historique, portés parles produits de cession de contrats joueurs et l'activité " Events ".Pour l'exercice 2018/2019, le groupe dit bénéficier d'ores et déjà d'une très bonne visibilité sur la croissance de ses revenus grâce à, d'une part, sa qualification à la phase de groupe de Champions League générant mécaniquement une hausse des revenus de billetterie Europe et de droits TV UEFA, et, d'autre part, la hausse de 33% du montant global des droits TV UEFA pour la période 2018-2021.À moyen terme, le groupe espère également bénéficier des résultats de l'appel d'offres des droits TV de Ligue 1 de mai dernier qui entrera en vigueur à compter de la saison 2020/2021.Ces droits, qui s'élevaient à 726,5 millions d'euros/an pour la période 2016-2020, ont été attribués au Groupe Mediapro pour 1,153 milliard par an pour la période 2020-2024, soit une hausse globale de près de 60%.