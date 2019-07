OL Group : arrivée du défenseur Joachim Andersen

12/07/2019 | 15:15

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur international espoir danois Joachim Andersen en provenance de la Sampdoria de Gènes.



Le montant du transfert s'élève à 24 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 6 ME. Le joueur a signé un contrat de 5 ans avec l'Olympique Lyonnais.



L'OL a également levé l'option d'achat relative au contrat du jeune joueur Emmanuel Danso (19 ans) en provenance du Sporting club Accra (Ghana). Le joueur a signé un contrat de 3 ans. Le montant du transfert s'élève 150 KE (+ 200 kE d'incentives).



