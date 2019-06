OL Group : transfert de Christopher Martins Pereira

13/06/2019 | 18:13

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son joueur international luxembourgeois Christopher Martins Pereira au BSC Young Boys de Berne.



Ce transfert est réalisé pour un montant de 2 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 0,5 ME et un intéressement de 10% sur un futur transfert.



