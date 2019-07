OL Group : transferts de Nabil et Yassin Fekir

23/07/2019 | 10:10

L'Olympique Lyonnais annonce les transferts de Nabil et Yassin Fekir au Betis Séville.



Nabil Fekir est transféré pour un montant de 19,75 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant de 10 ME maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert.

L'Olympique Lyonnais percevra un intéressement de 50 % du montant d'un futur transfert de Yassin Fekir.



Nabil a disputé près de 200 matches professionnels, inscrit 69 buts et fait 41 passes décisives avec l'OL dont il est devenu le capitaine en 2017 avant de remporter la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018.



