OL Groupe : Jérôme Seydoux quitte son poste d'administrateur

05/06/2019 | 19:39

Monsieur Jérôme Seydoux a informé le Conseil d'Administration qu'il souhaitait mettre un terme à son mandat d'administrateur pour des raisons de convenance personnelle. Il sera remplacé à ce poste par Monsieur Ardavan Safaee, Directeur général de Pathé Films.



Les autres administrateurs représentant Pathé, à savoir MM. Thomas Riboud-Seydoux et Eduardo Malone, resteront en place et l'équilibre global du Conseil d'Administration restera donc inchangé.



'Le Conseil d'Administration a exprimé son profond regret de cette décision - même s'il peut la comprendre - et a très vivement remercié Monsieur Seydoux de sa contribution exceptionnelle à ses travaux depuis son arrivée au Conseil le 2 octobre 2006' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.