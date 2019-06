OL Groupe : Jordan Ferri signe à Montpellier

20/06/2019 | 18:24

L'Olympique lyonnais annonce ce jeudi soir le transfert de Jordan Ferri, milieu de terrain, au club de Montpellier HSC, pour un montant de 2 millions d'euros.



Ce montant pourra être complété par des incentives pouvant atteindre 1,2 millions d'euros, et un intéressement de 30% sur un futur transfert.



Jordan Ferri a rejoint l'Olympique lyonnais à 15 ans. Il a disputé plus de 200 matchs sous le maillot du club septuple champion de France, dont 35 en coupes d'Europe. Il avait été prêté à Nîmes la saison dernière, inscrivant deux buts sous les couleurs gardoises.





