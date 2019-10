OL Groupe : Rudi Garcia nouvel entraîneur de l'équipe pro ?

14/10/2019 | 14:01

Selon le quotidien sportif L'Equipe, le prochain entraîneur de l'Olympique lyonnais devrait être Rudi Garcia, ancien coach d'un autre Olympique, celui de Marseille.



En effet, le journal indique ce lundi que le technicien est présent en ce moment à Lyon pour finaliser les détails de son contrat. Il est (était ?) en concurrence avec Laurent Blanc et Jocelyn Gourvennec pour ce poste, libre depuis la mise à pied de Sylvinho, intervenue la semaine dernière.



Selon la presse sportive, OL Groupe, structure 'porteuse' de l'Olympique lyonnais, pourrait confirmer la nomination du nouvel entraîneur entre aujourd'hui et demain.



