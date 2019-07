OL Groupe : T Mendes et Y Koné vont rejoindre le club

03/07/2019 | 16:09

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du milieu de terrain brésilien Thiago Mendes en provenance du LOSC Lille. Le montant du transfert s'élève à 22 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 4,5 ME. Le joueur a signé un contrat de 4 ans avec l'Olympique Lyonnais.



L'Olympique Lyonnais informe également d'un accord avec le club de Lille pour le transfert de Youssouf Koné qui porte sur un montant de 9 ME avec un intéressement de 25% sur la plus-value réalisée sur un éventuel futur transfert. Youssouf Koné s'engagera pour 5 ans avec le club.



