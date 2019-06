OL Groupe : accord de partenariat avec l'ASVEL

24/06/2019 | 07:52

OL Groupe annonce la signature, le 21 juin, d'un partenariat avec l'ASVEL LDLC (équipe masculine) et Lyon ASVEL Féminin LYON (équipe féminine), dans lesquelles il prendra des participations minoritaires de respectivement 25% et 10%.



Cet accord prévoit aussi l'engagement d'OL Groupe, pendant cinq ans, à échanger les actions de la structure de l'équipe masculine de l'ASVEL LDLC (ASVEL Basket SASP) qui lui seraient apportées par les autres actionnaires contre des actions OL Groupe.



En parallèle, un accord stratégique permettra à l'Olympique Lyonnais de bénéficier de l'image internationale et de la notoriété de Tony Parker, notamment aux Etats-Unis et en Chine, des territoires où OL Groupe entend continuer à se développer.



