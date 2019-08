OL Groupe : arrivée d'un joueur en provenance d'Angers SCO

15/08/2019 | 08:37

OL Groupe fait part du transfert de Jeff Reine-Adélaïde en provenance d'Angers SCO pour un montant de 25 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un maximum de 2,5 millions d'incentives et un pourcentage de 15% à la revente en cas de plus-value.



Jeff Reine-Adélaïde a signé avec l'Olympique Lyonnais un contrat de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2024. Ce milieu de terrain international Espoir jouait depuis janvier 2018 chez l'Angers SCO avec lequel il a disputé 46 matchs de Ligue 1 (quatre buts).



'Suivi depuis plusieurs mois par Florian Maurice, Jeff Reine-Adélaïde a participé à l'Euro en juin dernier atteignant avec l'Equipe de France les 1/2 finales de la compétition en compagnie d'Houssem Aouar, de Lucas Tousart et de Moussa Dembélé', souligne le groupe.



