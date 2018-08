OL Groupe : arrivée du défenseur Jason Denayer

22/08/2018 | 07:53

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur central belge de Manchester City, Jason Denayer, qui vient de signer un contrat de quatre ans. Agé de 23 ans il compte huit sélections avec les Diables Rouges avec lesquels il a participé à l'Euro 2016.



Le montant du transfert s'élève à 6,5 millions d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives pour un maximum de 3,5 millions ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.



Ce défenseur international, qui a signé son premier et unique contrat professionnel à Manchester City en 2013, a débuté sa carrière en prêt au Celtic Glasgow avant de poursuivre à Galatasaray, Sunderland et de nouveau à Galatasaray la saison dernière.



