OL Groupe : avance en attendant le tirage au sort de la LDC

17/12/2018 | 11:51

Le titre OL Groupe s'affiche largement dans le vert ce matin, gagnant près de 3% au lendemain d'une victoire 3 à 0 sur le vice-champion de France Monaco et à quelques dizaines de minutes du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions, auxquels l'Olympique lyonnais participe pour la première fois depuis 2011-2012.



C'est en effet ce midi que le club sept fois champion de France connaîtra son prochain adversaire en Ligue des champions. Placé dans le chapeau 2, il a 4 risques sur 6 de tomber sur un 'gros poisson', puisqu'il pourrait affronter le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore la Juventus de Turin. Le FC Porto et le Borussia Dortmund semblent être les équipes les plus abordables pour l'équipe de Jean-Michel Aulas, même si ce serait oublier qu'elles se trouvent chacune en tête de leurs championnats respectifs.



Le club ne peut en revanche pas tomber sur le Paris Saint-Germain (les équipes d'un même pays ne peuvent s'affronter en 8e de finale) et sur Manchester City (issu du même groupe), les deux dernières équipes du chapeau 1. Les matchs se joueront en février et mars 2019.





