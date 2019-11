OL Groupe : en baisse, mais un analyste se montre convaincu

18/11/2019 | 11:50

Le titre OL Groupe s'affiche en baisse de -0,4% ce lundi, ce qui n'empêche pas l'analyste Euroland Corporate de confirmer sa recommandation 'achat' sur le titre OL Groupe, notant un début d'exercice 'prometteur'.



'OL Groupe publie des chiffres solides au T1 portés par un trading joueur record (+81% à 68,1 ME). Les produits d'activité s'établissent à 126,4 ME en croissance de 33% (vs 95,0 ME au T1 2018-19) tandis que les produits d'activité hors trading observent une légère hausse de +1,6% et atteignent 58,3 ME. L'excellente visibilité sur l'exercice (qualification Ligue des Champions + trading joueurs) nous conforte dans notre conviction à l'Achat', explique le broker.



Euroland Corporate confirme ainsi son objectif de cours de 3,90 euros, appréciant au passage 'la bonne visibilité sur l'exercice 2019-20'.





