OL Groupe : en hausse après la victoire à Man. City

20/09/2018 | 12:25

Le titre OL Groupe s'affiche en nette hausse ce jeudi à la mi-journée, gagnant près de 2% au lendemain de la victoire de l'équipe professionnelle masculine en Ligue des Champions, sur le terrain du champion d'Angleterre en titre, Manchester City.



Au-delà de la performance sportive, l'opération est intéressante financièrement pour le club : chaque victoire dans la phase de groupe rapporte en effet 2,7 millions d'euros, en plus de la prime de participation à cette phase de 15,25 millions d'euros. Une qualification pour la phase finale vaut par ailleurs 9,5 millions d'euros.



L'Olympique lyonnais se trouve dans le groupe F de cette édition 2018/2019 de la Ligue des Champions, avec Hoffenheim, le Chakhtar Donetsk et Manchester City.





