OL Groupe : fermeture temporaire des boutiques OL Store

16/03/2020 | 15:52

OL Groupe annonce ce lundi que les boutiques OL Stores sont désormais, et temporairement, fermées.



'Dans le cadre des mesures exceptionnelles appliquées par les autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation du Covid-19, l'Olympique Lyonnais est contraint de fermer temporairement ses boutiques OL Stores à Lyon Bellecour, Décines et Villefranche', explique le groupe.



