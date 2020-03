OL Groupe : la Fondation donne 300.000 euros contre le COVID

20/03/2020 | 11:18

OL Groupe annonce ce jour que sa Fondation a souhaité apporter son soutien 'à tout ce qui est mis en oeuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd'hui la France'.



'L'Olympique Lyonnais a ainsi décidé par l'intermédiaire de sa Fondation, d'affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300.000 euros qui sera répartie sur deux axes essentiels : 100.000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL), les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des Hospices Civils de Lyon, et 200.000 euros pour répondre aux besoins d'urgence de notre territoire (matériel et équipements pour l'Hôpital, aide aux plus démunis)', indique OL Groupe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.