OL Groupe : le CA de l'exercice impacté par le Covid-19

23/07/2020 | 18:33

Annoncé ce soir, le total des produits des activités d'OL Groupe s'établit à 276,3 millions d'euros, contre 309,0 ME au 30 juin 2019



Le chiffre d'affaires du groupe recule ainsi de -11%.



'Pour rappel, au 31 mars 2020, le Groupe affichait, sur les neuf premiers mois de l'exercice, un total des produits des activités record à 265,7 ME, en forte progression de 41,9 ME, soit +19% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent (223,8 ME au 31 mars 2019)', précise le groupe.







