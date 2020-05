OL Groupe : le produit des activités 9 mois au plus haut

12/05/2020 | 18:23

OL Groupe annonce ce soir, pour les neuf premiers mois de son exercice 2019/2020, un produit des activités record sur une telle période, de 265,7 millions d'euros.



Cet indicateur augmente ainsi de +19% par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Cette performance résulte notamment de la forte progression des produits de cessions de contrats joueurs sur la période, mais subit d'ores et déjà l'impact de la crise Covid-19 pour un montant estimé à environ 9 millions d'euros au 31 mars 2020', précise le groupe.



Dans le détail, les revenus issus de la billetterie progressent de +1%, ceux des cessions des contrats joueurs de +133%, ceux du pôle Events de +24%, quand ceux issus des droits TV / marketing, Partenariats-publicité et Produits de la marque reculent respectivement de -9%, -2% et -4%.





