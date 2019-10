OL Groupe : les produits d'activité 2018/19 au plus haut

09/10/2019 | 18:22

Publiés ce mercredi, les résultats d'OL Groupe, structure porteuse du club de football de l'Olympique lyonnais sont marqués par une hausse de +7% des produits des activités, qui s'élèvent à 309 millions d'euros en 2018/2019.



'Fort d'un modèle économique porteur d'une croissance soutenue et récurrente de l'activité et des résultats au cours des trois derniers exercices, le Groupe affiche à nouveau un record historique des produits des activités et d'EBE, ainsi qu'un ROC et un résultat net positifs pour la quatrième année consécutive', note le groupe.



Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort ainsi à 22,2 ME en baisse de -12% par rapport à l'année dernière. Le résultat net part du groupe est en baisse de -16% à 6,2 millions d'euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.