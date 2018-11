OL Groupe : les produits des activités à 95 millions au T1

12/11/2018 | 18:23

Le total des produits des activités du premier trimestre de l'exercice 2018/2019 d'OL Groupe s'élève à 95 millions d'euros, contre 100,4 millions au 30 septembre 2017.



'Les produits des activités hors produits de cessions de contrats joueurs sont en progression significative sur le trimestre (+66%) et s'établissent à 57,3 ME, contre 34,6 ME au 30 septembre 2017, sous l'effet conjugué de la participation de l'équipe professionnelle masculine à la phase de groupe de Champions League cette saison et de la forte croissance des droits TV distribués par l'UEFA à compter de la saison 2018/2019. Les lignes d'activités Billetterie, Partenariats - Publicité et Produits de la marque enregistrent une croissance à deux chiffres au 1er trimestre 2018/2019', détaille OL Groupe.



Les revenus de trading joueurs s'affichent à 37,7 millions d'euros, contre 65,8 millions d'euros un an plus tôt - un niveau record en relation notamment avec le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal intervenu en juillet 2017.





