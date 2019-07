OL Groupe : niveau record pour les revenus

23/07/2019 | 18:27

Communiqués ce mardi soir, les produits des activités d'OL Groupe s'affichent à 309 millions d'euros au 30 juin 2019 (289,5 millions un an plus tôt), en croissance de +7%.



Ils atteignent ainsi “un nouveau record”, selon le groupe.



“Le Groupe confirme son objectif de réintégrer le top 20 des clubs européens au niveau économique, via une croissance de l'ensemble de ses lignes de revenus et d'atteindre un niveau de produits des activités de l'ordre de 400 millions d'euros”, indique notamment le groupe s'agissant de ses perspectives.





