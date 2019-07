OL Groupe : plusieurs départs et d'arrivées au club

02/07/2019 | 09:45

Dans un point sur le Mercato, l'Olympique Lyonnais informe des transferts de Mathieu Gorgelin au Havre FC et de Timothé Cognat au Servette Genève, ainsi que du prolongement jusqu'à fin 2019 de la mutation temporaire de Zachary Brault Guillard à l'Impact Montréal.



Deux jeunes espoirs formés du club ont signé leur premier contrat professionnel : Titouan Thomas (International France U17) et Cédric Sofian Augarreau (International France U18), 'confirmant la stratégie de l'Olympique Lyonnais en matière de formation'.



Enfin, le gardien international roumain Ciprian Tatarusano a signé un contrat de trois ans avec le club, et Héritier Deyonge a signé un contrat d'aspirant soumis à la validation de la FIFA dans le cadre de la procédure

d'enregistrement d'un joueur mineur.



