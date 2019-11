OL Groupe : produits des activités 'record' au 1er trimestre

14/11/2019 | 18:21

Annoncé ce jeudi soir, le total des produits des activités du 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 d'OL Groupe s'affiche à un niveau record, de 126,4 millions d'euros, contre 95 millions un an plus tôt.



Dans le détail, la structure porteuse du club de football de l'Olympique lyonnais a vu ses revenus billetterie augmenter de +14%, ses droits TV et marketing reculer -9%, les revenus issus des partenariats-publicité augmenter de +11%, et deux des produits de la marque rester stable. Mais ce sont surtout les événements (+281%, 3,3 millions d'euros) et les produits de cessions des contrats joueurs (+81%, 68,1 millions d'euros) qui bénéficient de la plus forte croissance.



'Le Groupe a réalisé un 1er trimestre record en termes de revenus de cessions de contrats joueurs avec notamment les transferts de Tanguy Ndombelé à Tottenham (60 ME brut + 10 ME d'incentives maximum) et Nabil Fékir au Betis Séville (19,75 ME brut +10 ME d'incentives maximum + 20% de la plus-value sur futur transfert). Cette excellente performance confirme la pertinence de la stratégie de l'OL', commente le groupe.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.