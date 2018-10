OL Groupe : résultat net part du groupe en hausse de +72%

09/10/2018 | 18:26

Les produits des activités, qui s'élèvent à 289,5 ME en 2017/2018 (250,0 ME en 2016/2017), ont atteint, pour la seconde année consécutive, un plus haut niveau historique, portés par les produits de cession de contrats joueurs et l'activité ' Events '.



Les produits des activités hors contrats joueurs s'établissent à 164,2 ME pour l'exercice 2017/2018 (198,3 ME en 2016/2017). ' Cette variation provient essentiellement du différentiel de compétition européenne jouée (Europa League en 2017/2018, Champions League en 2016/2017) ' précise le groupe.



Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 25,2 ME en baisse de 5,4 ME par rapport à l'année dernière. Le résultat net part du groupe est en hausse de +72% à 8 ME (contre 4,7 ME l'année dernière).



