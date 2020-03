OL Groupe : suspension des activités sportives des équipes

18/03/2020 | 12:10

OL Groupe annonce ce mercredi la suspension des activités sportives de ses équipes, en raison de l'épidémie de coronavirus.



'Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, et afin de contribuer à la protection des personnes, l'Olympique Lyonnais informe que les activités sportives de toutes ses équipes professionnelles, féminine et masculine, et des équipes de l'Academy sont suspendues provisoirement pour une durée indéterminée', détaille le club.



Rappelons que les compétitions sportives sont pour le moment arrêtées en France. La Ligue 1, par exemple, pourrait ne reprendre qu'en mai - voire être totalement arrêtée si la crise devait se poursuivre. Quant à l'Euro 2020, il a pour sa part été décalé à 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.