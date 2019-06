OL Groupe : transfert d'un jeune milieu de terrain

21/06/2019 | 18:20

L'Olympique Lyonnais annonce ce vendredi le transfert d'Elisha Owusu au KAA La Gantoise.



Formé à l'OL et né en 1997, ce milieu de terrain a été cédé pour un montant de 1 million d'euros et un intéressement de 20% de la plus-value sur un futur transfert.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.