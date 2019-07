OL Groupe : transfert de Tanguy Ndombelé pour 60 ME

02/07/2019 | 18:37

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de Tottenham pour un montant de 60 ME. Sur cette somme pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 ME.



' L'Olympique Lyonnais remercie Tanguy Ndombelé pour son implication sous le maillot du club depuis son arrivée en 2017 et le félicite pour son professionnalisme et ses performances qui lui ont notamment permis d'intégrer l'équipe de France ' indique le groupe.



