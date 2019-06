OL Groupe : va créer un festival annuel de musique

19/06/2019 | 18:16

OL Groupe et Olympia Production, filiale de Vivendi, annoncent ce mercredi la création d'un nouveau festival annuel de musique à Lyon, au Groupama Stadium.



'Ce festival sera nommé 'FELYN' et sa première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2020. Sa programmation sera dévoilée d'ici la fin de l'année 2019', précise OL Groupe.





