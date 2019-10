Olympique Lyonnais Groupe : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a dévoilé mercredi soir les résultats de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 6,2 millions d’euros sur la période (-16%) et un excédent brut d’exploitation de 76,9 millions d’euros (+4%). De son côté, le produit des activités s’établit à 309 millions d’euros, en hausse de 7%.Pour l'exercice 2019-2020, le groupe dit bénéficier d'ores et déjà d'une très bonne visibilité sur ses revenus grâce à sa qualification à la phase de groupe de Champions League, aux revenus issus des demi-finales et finale de la Coupe du Monde féminine de football disputées en juillet 2019 au Groupama Stadium, et aux revenus de cessions de contrats joueurs du début d'exercice, notamment Tanguy Ndombelé cédé à Tottenham et Nabil Fékir au Betis Séville.A horizon 2024, le groupe se donne comme objectif d'atteindre un produit des activités de l'ordre de 400 millions d'euros.